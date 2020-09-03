【圖輯】攝影新聞眼／你也買到了？口罩國家隊竟有大陸貨
食藥署查獲加利科技公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售。大陸安徽省進口的紙箱棄置於該公司一旁的巷內；衛福部食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，查獲加利科技有限公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩，主要分配在新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門，與宜蘭縣及少數分配於台北市。若民眾買到口罩本體標示「Carry mask」的口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制的藥局或衛生所進行換貨。
【你也可以看】
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言