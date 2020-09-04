【昔抗議今安在3】昔日陳教授打死也要擋美豬 如今陳主委四處背書

2012年抗議馬政府瘦肉精美牛進口的上百個民間團體，屬於全國性團體者，除主動表態反對的，以及政治相關團體，記者也調查其餘21個團體態度。其中4個最知名且已「走入體制」，不少要角進入民進黨政府的團體如台灣女團體全國聯合會（婦全會）、農村陣線聯盟、婦女新知和勵馨基金會，都恰好對詢問「已讀不回」。不過仍有若干團體表態反對此次的開放政策。陸續表態反對的，共有5個團體。

4大「走入體制」團體 已讀不回

2012年參與「反美牛」活動的環保、社運團體眾多，其中最積極的，是2008年成立的「台灣農村陣線」。2012年2月，該陣線的「五大聲明」，包括瘦肉精將造成三大危害、瘦肉精有健康風險、瘦肉精濫用將瓦解我國的畜牧業、貿然簽定TIFA將重創台灣農牧產業，以及開放自由貿易不必以犧牲國人健康與農牧產業的方式為之。還被民進黨中央引用到臉書官方粉絲專頁上。