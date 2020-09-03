國民黨黨改激辯兩岸論述 不分區提名訂吳敦義條款

「館長」陳之漢被槍擊後，絡繹不絕的政治人物前來探訪，不僅打破防疫期間、進出醫院探病有限制的規定，引發特權質疑；且每個去探訪的政治人物，對案情各有解讀，想達到的政治目的更是每人不同，外界也各有褒貶。

2020-09-02 00:14