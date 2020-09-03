國民黨黨改激辯兩岸論述 不分區提名訂吳敦義條款
國民黨中常會昨天討論黨改案，會中針對不分區提名條款、兩岸論述激辯，主席江啟臣甚至罕見怒嗆常委范成連「你沒到現場（黨代表座談會）沒資格講！」在兩岸穿梭走動的一派中常委則是以「台商」為名，直說要反映台商意見，還說聽到聲音不能不反映，現場氣氛一度僵持。
兩岸關係冰凍 要檢討民進黨責任
另外，國民黨這屆不分區立委提名爭議名單多，讓黨內是一朝被蛇咬十年怕草繩，討論近一小時的過程，有中常委相當堅持要提高提名門檻，也有人說「不會有人像吳敦義（提名）這麼誇張啦！」但因堅持提高門檻的人較多，最後江啟臣也尊重常會，決議增加中央委員針對不分區提名的同意權，黨內形容，這就是防弊、避免主席濫權的「吳敦義條款」。
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