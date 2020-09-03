【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家
英國「泰晤士高等教育」（Times Higher Education，THE）台灣時間2日晚間公布「2021世界大學排名」，台灣大學首次進入該機構評比的前百大，排名第97名，更從去年的120名大躍進，令台大上下都相當振奮。中研院院士陳培哲表示，「更重要的是台大的歷史排名」，台大百年來沒有培育出傑出的思想家、文學家，這是台大更需要警惕努力的地方。
校長管中閔：藉排名檢視不足
日前英國高等教育調查公司QS公司公布最新世界大學排行，台大排名第66名，名次也是歷年最佳。台大校長管中閔回應指出，台大將以排名作為檢視努力不足之處，未來將更致力於對人文、社會、環境和科技，做出重大貢獻，讓世界看見台灣。
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