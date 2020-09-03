ROC護照18變 那一年，「台灣變美國51州？」

聯合報 / 記者徐偉真
1949年政府遷台後，護照經過多次改版，台灣意象愈來愈明顯。 圖／外交部提供、聯合報系資料照片
1949年政府遷台後，護照經過多次改版，台灣意象愈來愈明顯。 圖／外交部提供、聯合報系資料照片

行政院昨天公布新版護照封面設計，預計明年1月發行。今年遇上新冠肺炎疫情，不僅華航的名字引起更名討論，護照封面的英文國名也成為話題。根據外交部資料，1949年政府遷台後，護照共有「18變」，經歷了18次改版，護照一開始沒有加註TAIWAN字樣，首次加註是2003年時在SARS疫情肆虐下催生，因此護照封面兩次加深台灣意象，都是遇到源自中國大陸的嚴重傳染病疫情時。

外交部公布新版護照，預計明年發行。
外交部公布新版護照，預計明年發行。

二次凸顯台灣 總在疫情蔓延時

1949年政府遷台後，護照共改版18次，約每隔7至8年大改版更換護照樣式，而無論怎麼改版，我國護照始終維持綠色封面。

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ROC護照18變 那一年，「台灣變美國51州？」

.行政院昨天公布新版護照封面設計，預計明年1月發行。今年遇上新冠肺炎疫情，不僅華航的名字引起更名討論，護照封面的英文國名也成為話題。根據外交部資料，1949年政府遷台後，護照共有「18變」，經歷了18次改版，護照一開始沒有加註TAIWAN字樣，首次加註是2003年時在SARS疫情肆虐下催生，因此護照封面兩次加深台灣意象，都是遇到源自中國大陸的嚴重傳染病疫情時。 二次凸顯台灣 總在疫情蔓延時 1949年政府遷台後，護照共改版18次，約每隔7至8年大改版更換護照樣式，而無論怎麼改版，我國護照始終維持綠色封面。 國際民航組織（ICAO）並未規範護照封面顏色，各國均得自行選用，各國主要使用四個顏色，分別為紅、藍、綠和黑色，我國普通護照採用綠色，未曾變更

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