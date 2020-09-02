【昔抗議今安在2】調查對瘦肉精美豬立場 澄社、人本已讀不回
2012年抗議美牛開放的民間團體超過百個，這次含萊克多巴胺美豬開放，公開表態反對的民間團體卻寥寥無幾。記者寄發詢問各團體立場是否改變，在政治性的團體部分，澄社、人本教育基金會已讀不回。公民監督國會聯盟由執行長張宏林親自答覆，表示反對立場不變，但會把戰場放在監督立委。至於台灣教授協會則表示，協會決議都須經過執委同意。
記者詢問25社團 調查對美豬立場
2012年表態反對美牛進口的百餘社團中，全國性社團共37個；其中有臉書粉絲專頁或社團者共有27個。扣除已經表態的消費者文教基金會和主婦聯盟環境保護基金會，記者9月1日上午廣發調查採訪題目給其餘25個社團，詢問其對瘦肉精美豬進口之立場是否改變。
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