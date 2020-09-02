【大執法多大／下】「別讓警空手入虎口」賀陳旦籲路口攝影機加入執法
交通部、內政部啟動路口大執法，交通部前部長賀陳旦投書疾呼應搭配科技執法，不該讓警方「空手入虎口」。他接受本報專訪表示，交通部應讓難得的大執法，增加民間代表監督，讓民間基金會、甚至機車族網紅，讓大執法的「before and after」能呈現，不是最後再來老王賣瓜。
交通事故死亡人數 我高於歐日2倍
台灣交通事故死亡人數每10萬人約13人死亡，是歐、日等國的兩倍，賀陳旦曾擔任交通部長兩年多，以降低交通死傷事故為重要施政方針。2016年他提出3年內死亡人數從2847人降到2500人，2017年死亡人數明顯下降到2697人，比前一年減少150人。
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