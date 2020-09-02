【圖輯】攝影新聞眼／護照演進史 「TAIWAN」17年前冒出來

中華民國護照又改版了，封面上中華民國英文名稱縮小，台灣的英文名稱則明顯放大，果然又成了話題。我們的護照每幾年就改版，目前可查證最早貼照片的中華民國護照是1919年9月中華民國北洋政府駐滬辦事處所發放。然而，護照制度正常化是在1944年7月22日由位於重慶的中華民國政府正式頒發公布《出國護照條例》，規定護照之申請、核發、制定及管理由外交部負責，並加入國際慣例的不得扣留、護照種類（外交護照、公務護照及普通護照）等規定。

目前我國使用的中華民國護照「TAIWAN」字樣，是政府在2003年9月加入，目的在於區別和中國大陸護照。2008年12月29日起新發行的晶片護照則在正下方加印「電子旅行證件」的標誌。今天行政院公布的最新護照則凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，將英文字的TAIWAN放大，把REPUBLIC OF CHINA縮小改環繞在國徽周遭，預定明年一月發行。