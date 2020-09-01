【昔抗議今安在1】馬時代上百民團怒吼反美牛 今發聲反對的剩2個

繼三倍券、農遊券、動滋券、客庄旅遊券、藝FUN券之後，農委會振興經濟第二波，近期將推出柚香禮券，為即將上市的中秋文旦催買氣，但相關規畫9月3日才公布。柚農擔心，聽說農委會初步規畫透過農會發放，但文旦自產自銷比率超過6成，買氣恐流向盤商或農會，農友反而看得到卻吃不到，更有消費者要求不領券要折價，讓柚農苦不堪言。

2020-09-01 16:16