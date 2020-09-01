【昔抗議今安在1】馬時代上百民團怒吼反美牛 今發聲反對的剩2個
民進黨政府上周宣布放寬美國牛肉、豬肉進口限制，允許30月齡以上美國牛肉和含瘦肉精美國豬肉進口，引發爭議。馬政府執政時期，也曾因美國牛肉進口政策引發各界撻伐，當時有上百團體連署、上街抗議馬政府政策。記者從當年抗議的民間團體，找到37個全國性的民間團體，目前具體表態反對蔡政府政策的只有二個。
馬時代／上百民團連署抗議 上演街頭大會師
2009年，甫重新執政的國民黨政府醞釀擴大美國牛肉進口，引發第一波民間團體的抗議。2012年馬英九連任，提出將允許含萊克多巴胺的美國牛肉進口，隨即引發在野黨猛烈抨擊，民間社團也串連抗議。
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