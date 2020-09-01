三倍券繳學費難辨真偽 中小學行政壓力大
最近是中小學繳納學費的高峰期，學校學雜費及代收代辦費由超商、金融機構代收已行之多年，今年家長也可以用振興消費券繳這些學校費用。本報掌握獨家消息，銀行、郵局不代收振興三倍券繳納學費，想用三倍券為孩子繳學費的家長，必須在上班時間到學校繳費，造成困擾與不便。中小學校長協會為此發函教育部，指學校承辦人員為此增加行政工作量，更頭痛並無查驗三倍券真偽的設備。
三倍券繳學費要到學校親繳 家長嘆不便
中小學校長協會表示，多數學校透過超商、金融機構代收學校學雜費及代辦費，已行之多年，便利性普遍為家長接受。但銀行、郵局、超商等卻不能代收振興三倍券繳納學費，讓有此需求的家長必須在上班時間親自到學校繳費，造成家長困擾與不便。
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