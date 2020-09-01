美豬美牛換來什麼？解密電報、經濟對話、更多軍購…
美國在台協會（AIT）31日發布兩項重要訊息，宣布台美將舉辦「經濟商業對話」，將由美國國務院次卿主持，另公布兩則攸關美國對台軍售立場的解密電報；這些行動預告台美經貿、安全關係可望在年底前有進一步進展，川普政府可能在美選前再宣布對台軍售案，且不只一筆。
川普可能在選前宣布更多對台軍售案？
蔡英文政府28日才宣布鬆綁美豬牛進口，美國華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）31日便舉行線上研討會探討台美經貿關係，美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）還在會上宣布，雙方將建立新的經濟對話。
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