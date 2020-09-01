【航空慘業／上】李世聰、賴英里不搞飛機 騰達確定收攤

聯合報 / 記者何醒邦
龍巖總裁李世聰（右）與寒舍前董事長賴英里（左）共同投資、設立僅兩年多的私人商務專機公司騰達航空，確定將在9月9日暫停營業。圖／聯合報系資料照片
龍巖總裁李世聰（右）與寒舍前董事長賴英里（左）共同投資、設立僅兩年多的私人商務專機公司騰達航空，確定將在9月9日暫停營業。圖／聯合報系資料照片

不敵疫情衝擊，由龍巖總裁李世聰與寒舍前董事長賴英里共同投資、設立僅兩年多的私人商務專機公司騰達航空，確定將在9月9日暫停營業，開出航空業退場的第一槍；而由騰達管理的李世聰座機灣流G650ER，也將在9月4日到6日往返澎湖，執行最後一趟包機任務。

波及戴勝通…「會繼續找人合作」

不過，這趟騰達航空的「畢業旅行」，是近期經營精緻國旅頗有心得的「帽子大王」、希羅亞旅行社董事長戴勝通，籌備已久的私人飛機旅遊首航團。對於首航的合作夥伴騰達即將要停業，戴勝通很看得開，「會繼續找人合作，價值高達21億元、有『商務機勞斯萊斯』之稱的灣流，依然是首選。」

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