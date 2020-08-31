【圖輯】攝影新聞眼／台捷論壇防疫「罩」得夠徹底

台南人唸私立中學蔚為風潮。本報調查，台南市的私立高中占全市高中五成，升格前的台南縣曾有四大明星私中，但受少子化衝擊，鳳和中學今年停招，其他學校靠醫科班搶生。港明中學有醫生搖籃美譽，黎明中學今年起更要送學生直升美國大學讀醫。

2020-08-31 16:01