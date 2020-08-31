【圖輯】攝影新聞眼／台捷論壇防疫「罩」得夠徹底

聯合報 / 記者陳正興整理
「2020 臺灣．捷克經貿暨投資論壇」上午於香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，工作人員戴著口罩與透明面罩服務與會來賓。記者侯永全／攝影
「2020 臺灣．捷克經貿暨投資論壇」上午於香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，工作人員戴著口罩與透明面罩服務與會來賓。記者侯永全／攝影

2020「台灣-捷克經貿暨投資論壇」8月31日登場，會中捷克參議院議長韋德齊與國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花，共同見證亞洲．矽谷計畫執行中心與捷克Science and Technology Advanced Region （STAR），以及捷台商會與數位時代媒體集團及財團法人精密機械研究發展中心分別簽署三項合作備忘錄（MOU），象徵著台捷雙方將在AIoT、智慧城市、智慧機械及新創社群間緊密合作的新里程。

外交部表示，此次捷克團來訪已進行兩次採檢，第一次是登機前3天內在捷克採檢，陰性才能登機。第二次採檢是全團抵達當天，結果全團也都陰性。該團將在近日做第三次採檢，以最高的防疫規格進行相關作業。今天論壇現場防疫同樣高規格，與會人員進出登記、配戴口罩外，會議廳的服務人員也是戴起口罩與防疫面罩，小心謹慎，位置與位置間加裝隔板，維護彼此安全。

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捷克 口罩

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