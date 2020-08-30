【今日精摘】捷克議長訪台／美豬牛風暴藍營縣市串連反撲

•捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開為期6天的訪問。外交部長吳釗燮將代表政府，前往桃園機場迎接韋德齊參議長訪團，訪問團也特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵台灣與捷克的友好情誼。韋德齊在出發前表示，此行目的是表達對民主台灣的支持，因此從哈維爾機場啟程出發別具意義。

•台船日前傳出向行政院要求增資100億，因增資效益未明加上金額過高，遭到行政院回絕。台船董事長鄭文隆說，台船資本額必須提高到100億元，目前台船資本額只有47.3億元，未來台船要執行潛艦國造、海軍4500噸巡防艦案，這些造艦案高達數千億元，需要較高的船廠資本對應，台船才會向行政院提出增資到100億元的方案。