【今日精摘】捷克議長訪台／美豬牛風暴藍營縣市串連反撲

聯合報 / 編輯王又立整理

•捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開為期6天的訪問。外交部長吳釗燮將代表政府，前往桃園機場迎接韋德齊參議長訪團，訪問團也特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵台灣與捷克的友好情誼。韋德齊在出發前表示，此行目的是表達對民主台灣的支持，因此從哈維爾機場啟程出發別具意義。

•台船日前傳出向行政院要求增資100億，因增資效益未明加上金額過高，遭到行政院回絕。台船董事長鄭文隆說，台船資本額必須提高到100億元，目前台船資本額只有47.3億元，未來台船要執行潛艦國造、海軍4500噸巡防艦案，這些造艦案高達數千億元，需要較高的船廠資本對應，台船才會向行政院提出增資到100億元的方案。

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【今日精摘】捷克議長訪台／美豬牛風暴藍營縣市串連反撲

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開為期6天的訪問。外交部長吳釗燮將代表政府，前往桃園機場迎接韋德齊參議長訪團，訪問團也特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵台灣與捷克的友好情誼。韋德齊在出發前表示，此行目的是表達對民主台灣的支持，因此從哈維爾機場啟程出發別具意義。

反擊美豬牛風暴 藍串連全台縣市「地方包圍中央」

地方對抗民進黨政府瘦肉精美豬進口政策越演越烈，除了已經表態採萊克多巴胺零檢出的縣市政府，國民黨串連各縣市議會明天同步舉行記者會，如果尚未訂定自治條例的縣市，將跟進完成立法。由於國民黨在19個縣市掌握議會，一旦成功，將對中央政策產生極大的挑戰。

【異地檢疫破口／上】 移工雇主搶便宜防疫旅館 地方、中央再掀大戰

外籍移工來台要先住防疫旅館居家檢疫14天，人力仲介或雇主為了省錢，讓不少入境移工往到防疫旅館便宜的外縣市，形成「異地檢疫」的怪現象。高雄市府憂心移工異地檢疫成破口，決定開第一槍，要求「就地檢疫」，高雄防疫旅館不再受理在外縣市工作的入境移工住宿檢疫，但遭勞動部拒絕，要求不得設限，中央、地方防疫大戰再添一樁。

【圖輯】攝影新聞眼／捷克議長的口罩暗藏玄機

捷克參議院議長韋德齊率領的訪問團31日上午抵達桃園機場，因應防疫需求，我方接機官員及捷克訪問團成員都配戴著印有雙方國旗的口罩，但是韋德齊議長的口罩只有捷克國旗，少了中華民國國旗。

美豬進口影響民眾消費意願 滷味攤、水餃店恐成首波受災戶

美豬即將進口，醫學及毒物專家都警告，含萊克多巴胺的美豬內臟食安風險較大，各地滷味攤、水餃店也哀號「生意會更難做了」。業者除了要極力澄清使用國產豬及內臟，民眾可能為了健康逐漸少吃滷味這些國民美食，恐成為第一批受害者。

【圖輯】攝影新聞眼／美豬牛開放進口標產地 民眾食能安？

明年元旦將開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛。食藥署昨公告含牛、豬、雞的散裝食品須標示原產地。雲林縣農業處前處長張鴻猷表...

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