反擊美豬牛風暴 藍串連全台縣市「地方包圍中央」

地方對抗民進黨政府瘦肉精美豬進口政策越演越烈，除了已經表態採萊克多巴胺零檢出的縣市政府，國民黨串連各縣市議會明天同步舉行記者會，如果尚未訂定自治條例的縣市，將跟進完成立法。由於國民黨在19個縣市掌握議會，一旦成功，將對中央政策產生極大的挑戰。

台中開第一槍堅持零檢出 多縣市跟進

蔡英文總統統28日宣布放寬對美豬、美牛進口限制，原本規定萊劑零檢出的豬肉，改為允許可10pbb以下檢出。台中市政府昨天表示，針對台中市販售豬肉及豬肉製品部分，仍將依照2017年訂定的台中市食品安全衛生管理自治條例嚴格把管，豬肉及豬肉製品要求零檢出，否則一律開罰。