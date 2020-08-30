反擊美豬牛風暴 藍串連全台縣市「地方包圍中央」

聯合報 / 記者李光儀
總統蔡英文昨宣布台灣明年元月將開放含萊克多巴胺美豬、全齡美牛進口，引發一片譁然。圖為過去豬農扛道具抗議畫面。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文昨宣布台灣明年元月將開放含萊克多巴胺美豬、全齡美牛進口，引發一片譁然。圖為過去豬農扛道具抗議畫面。圖／聯合報系資料照片

地方對抗民進黨政府瘦肉精美豬進口政策越演越烈，除了已經表態採萊克多巴胺零檢出的縣市政府，國民黨串連各縣市議會明天同步舉行記者會，如果尚未訂定自治條例的縣市，將跟進完成立法。由於國民黨在19個縣市掌握議會，一旦成功，將對中央政策產生極大的挑戰。

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