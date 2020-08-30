【異地檢疫破口／上】 移工雇主搶便宜防疫旅館 地方、中央再掀大戰

外籍移工來台要先住防疫旅館居家檢疫14天，人力仲介或雇主為了省錢，讓不少入境移工往到防疫旅館便宜的外縣市，形成「異地檢疫」的怪現象。高雄市府憂心移工異地檢疫成破口，決定開第一槍，要求「就地檢疫」，高雄防疫旅館不再受理在外縣市工作的入境移工住宿檢疫，但遭勞動部拒絕，要求不得設限，中央、地方防疫大戰再添一樁。

依勞動部移工居家檢疫場所審查規定，雇主或人力仲介業者引進產業類移工，須備妥防疫旅館、自有宿舍或租賃民宅，並負擔相關費用，只要符合一人一室、獨立衛浴及空調，定期量測體溫和消毒，並有專人負責門禁管理及安全維護等條件，通過審查即可引進移工，但並未限制居家檢疫地點一定要在核准工作的縣市。