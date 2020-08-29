【黨產條例釋憲4】侵犯司法權都不違憲 學者：豈不成了太上憲法
大法官會議對黨產條例作出合憲的解釋，東吳大學法律系兼任教授李念祖質疑，大法官會議都承認不當黨產條例違反了所有的憲法原則，還聲稱用了最嚴格的審查基準，但最後卻又說，這些全部都合憲，「那什麼什麼情況才叫做違憲？」。文化大學國家發展與中國大陸研究所教授周陽山表示，黨產條例形同太上憲法，侵犯法院的司法權力，毫無疑問。
依照大法官邏輯 司法權可分行政機關？
行政法院釋憲聲請中認為黨產會侵犯司法權核心，違反權力分立原則，但這次大法官釋字793號解釋文卻認為，司法權具有個案性及被動性，不適於積極處理屬於全面性匡正政黨不公平競爭的事務。黨產條例由黨產會在個案進行第一次認事用法之決定，合於事物屬性、機關特性的分配，所以未侵害司法權，不違反權力分立原則。李念祖說，按照這個邏輯，司法權豈不是可以分給所有的行政機關去做？
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