【黨產條例釋憲4】侵犯司法權都不違憲 學者：豈不成了太上憲法

大法官作出釋字793號解釋，宣示「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」全部合憲。國民黨方面仍保留「二次釋憲」的空間與可能性，與黨產會的行政協商也不會終止。黨產會則認為，提釋憲是國民黨權利，會予以尊重，也歡迎繼續行政協商。但據了解，過去兩度行政協商未果，除了「卡」在歷任國民黨主席，雙方對黨產要收歸國有或捐作公益沒有交集，也是主因。

2020-08-29 16:27