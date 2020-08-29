【黨產條例釋憲3】藍保留二次釋憲空間、重啟行政協商 但過去兩次都破局
大法官作出釋字793號解釋，宣示「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」全部合憲。國民黨方面仍保留「二次釋憲」的空間與可能性，與黨產會的行政協商也不會終止。黨產會則認為，提釋憲是國民黨權利，會予以尊重，也歡迎繼續行政協商。但據了解，過去兩度行政協商未果，除了「卡」在歷任國民黨主席，雙方對黨產要收歸國有或捐作公益沒有交集，也是主因。
黨產條例釋憲結果出爐，大法官表示，黨產條例規範政黨財產的移轉及禁止事項，不涉及違憲政黨解散，也未剝奪政黨賴以存續、運作之財產，並非憲法所不許。黨產會在釋憲後表示，將持續依黨產條例規定及大法官解釋意旨，進行黨產條例所定調查、返還、追徵、權利回復等職權。
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