【實驗教育陷阱／下】多家機構驟然退場 學生、家長成白老鼠？
實驗教育過去幾年生機蓬勃，最近卻接連傳出退場、學生紛紛轉出的消息。資策會旗下的台北市運算思維實驗教育機構才開辦一年，就決定不再續辦，讓家長跳腳；某實驗教育機構去年立案招生，竟只收到一名學生；還有實驗教育機構決定退場的原因，竟包含房東不願出租場地。實驗教育陷阱多到讓家長防不勝防，抱怨「學生和家長像被實驗的白老鼠」。
實驗教育辦學的困境是什麼？政大教育系教授鄭同僚分析，目前非學校型態的實驗教育，包括個人自學、團體自學與機構自學，經營難處大致分為三大類，包含經費須自籌，且在都市辦學，場地是昂貴成本，加上實驗教育師資培訓困難，流動率高、後續留任成本也高，都是造成夭折退場的主因。
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