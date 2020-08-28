黨產條例合憲 雷倩：大法官早有心證 不期待會公正

聯合報 / 記者高凌雲
司法院大法官今宣告黨產條例合憲，對此婦聯會主委雷倩（圖）表示感到很失望，她早就不期待大法官的公正。圖／聯合報系資料照片
司法院大法官今宣告黨產條例合憲，對此婦聯會主委雷倩（圖）表示感到很失望，她早就不期待大法官的公正。圖／聯合報系資料照片

司法院大法官今宣告黨產條例合憲，不出各界所料。針對大法官釋憲結果，婦聯會主委雷倩表示感到很失望，好幾位大法官早有心證，其中兩位是黨產條例的「建築師」，一位大法官還是提案立委的先生，從司法院長許宗力宣讀解釋文的語氣看來，與許宗力推動黨產條例立法當時的態度一樣，她早就不期待大法官的公正。

批大法官對核心問題 全都不面對

「如果大法官敢說黨產條例沒有任何違憲，實在看不出他們以後如何用良知與專業，面對他們的同僚與門生故舊。」雷倩說，只要是法律人會看得懂，這麼明顯的違法，完全不去碰觸處理實質違憲，對法律的溯及既往、個案立法、違反正當法律程序等核心問題，大法官釋憲全部都不面對。

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