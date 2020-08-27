【黨產條例釋憲2】國民黨若想拚「二次釋憲」 剛好少1席尷尬了

聯合報 / 記者李光儀
大法官受理黨產條例釋憲案，6月言詞辯論。8月28日公布釋憲結果。圖／聯合報系資料照片
大法官受理黨產條例釋憲案，6月言詞辯論。8月28日公布釋憲結果。圖／聯合報系資料照片

司法院明天將公布黨產條例釋憲結果，國民黨內部評估，在大法官現有的結構下，宣告黨產條例「完全違憲」或「大部分違憲」的可能性不高，最可能的是宣告「小部分違憲」。國民黨決定，將對此次釋憲大法官沒有解釋到的部分，再提出「二次釋憲」。不過，無論釋憲結果如何，與黨產會關於捐出黨產的行政協商都不會終止。

釋憲結果 「小部違憲」最有可能

黨產條例通過後，包括國民黨及其多個基金會、投資公司和被認定為附隨組織的婦聯會、救國團、中廣等相繼被鍘。案件進入行政訟訴程序，台北高等行政法院多個合議庭，認為該條例條例有牴觸憲法疑義，裁定停止審判，聲請釋憲。司法院於6月30日召開憲法法庭進行言詞辯論，宣布8月28日公布釋憲結果。

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黨產會 國民黨 釋憲

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