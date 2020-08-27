【黨產條例釋憲2】國民黨若想拚「二次釋憲」 剛好少1席尷尬了

美國衛生部長阿查爾日前「旋風式」訪台，將近期的台美關係推向新熱點，在蔡英文總統不斷狂讚台美關係的同時，美國在台協會（AIT）的官方臉書近期無論是貼文還是照片，都大肆宣傳和台灣的友好關係，除了高喊和台灣是「真朋友，真進展」，還不時高調放台美合作的照片，讓人感覺台美間正在「大曬恩愛」。 酈英傑26日出席「台美5G共同宣言」論壇活動時指出，各國需要能夠相信並知道5G設備和軟體公司不會讓隱私和人權等受到威脅，若電信商聽從中國大陸等威權政府的指示，信任將不復存在，「因為中國缺乏獨立的司法機構或法治制度，對隱私上有限的保護會造成安全漏洞」，除了砲打中國大陸，還不忘稱讚台灣，說台灣是真正可靠的夥伴。AIT臉書不但放上致詞和宣言全文，還把酈英傑批評陸方和稱讚台灣的話做成圖檔，吸睛也讓人加深印象。

2020-08-27 00:52