【黨產條例釋憲1】結果明出爐 黨產會、綠營樂觀但也評估恐有附帶條件
《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》是否違憲28日就要揭曉，國民黨方面已表示，沒有樂觀的本錢，「但也不會任人宰割。」據了解，不當黨產處理委員會及綠營內部，認為黨產條例合憲的可能性很高，除了法律面沒有違憲問題，也因相關條例與黨產會處理的是轉型正義的歷史問題，且經國會立法授權，彰顯人民意志，大法官會以更高格局看待。
台北高等行政法院多個合議庭，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例違反權力分立原則、正當法律程序原則、平等原則、法律不溯及既往原則及法律明確性原則，有牴觸憲法疑義，裁定停止審判、聲請釋憲。
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