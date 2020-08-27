【黨產條例釋憲1】結果明出爐 黨產會、綠營樂觀但也評估恐有附帶條件

聯合報 / 記者周佑政
台北高等行政法院多個合議庭，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例違反權力分立等多個原則，裁定停止審判、聲請釋憲，結果28日將揭曉。圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院多個合議庭，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例違反權力分立等多個原則，裁定停止審判、聲請釋憲，結果28日將揭曉。圖／聯合報系資料照片

《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》是否違憲28日就要揭曉，國民黨方面已表示，沒有樂觀的本錢，「但也不會任人宰割。」據了解，不當黨產處理委員會及綠營內部，認為黨產條例合憲的可能性很高，除了法律面沒有違憲問題，也因相關條例與黨產會處理的是轉型正義的歷史問題，且經國會立法授權，彰顯人民意志，大法官會以更高格局看待。

台北高等行政法院多個合議庭，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例違反權力分立原則、正當法律程序原則、平等原則、法律不溯及既往原則及法律明確性原則，有牴觸憲法疑義，裁定停止審判、聲請釋憲

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黨產會 釋憲 國民黨 轉型正義

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《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》是否違憲28日就要揭曉，國民黨方面已表示，沒有樂觀的本錢，「但也不會任人宰割。」據了解，不當黨產處理委員會及綠營內部，認為黨產條例合憲的可能性很高，除了法律面沒有違憲問題，也因相關條例與黨產會處理的是轉型正義的歷史問題，且經國會立法授權，彰顯人民意志，大法官會以更高格局看待。

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