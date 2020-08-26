婦聯會被廢止登記訴願失利 政黨法釋憲案已箭在弦上
不當黨產條例釋憲將在28日出爐，另一個備受矚目的政治性法案政黨法極可能也將走上釋憲之途。2017年完成立法的政黨法，強制政治團體改登記為政黨，讓婦聯會面臨解散命運。婦聯會提出兩次訴願，皆遭失敗。接下來將在10月中旬前提出行政訴訟，無論行政訴訟後由婦聯會自提，或者由行政法院聲請，釋憲恐都在所難免。
婦聯會訴願 14日遭駁回
2017年12月才立法的政黨法規定，政黨法施行前已依人民團體法立案之政治團體，應於政黨法施行後2年內修正章程，轉換為政黨；如未修正，廢止立案。登記為政治團體的婦聯會首當其衝，由於不願轉為政黨，內政部於今年4月廢止中華民國婦女聯合會立案。婦聯會除了向行政法院聲請停止執行，5月也向行政院訴願委員會提起訴願。
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