婦聯會被廢止登記訴願失利 政黨法釋憲案已箭在弦上

經濟部投審會宣布以英商名義經營的「淘寶台灣」，是被阿里巴巴集團實質控制的陸資公司，限期於六個月內撤資或改正。兩岸經濟脫鉤論甚囂塵上，對此，對岸廈門大陸台灣研究中心副主任唐永紅受訪表示，民進黨當局早已改弦易轍，並不畏懼兩岸經濟往來會損及其台獨目標，所以並無所謂的經濟脫鉤政策，而在事實上，兩岸經濟也已經無法脫鉤，除非發生兩岸戰爭。

2020-08-25 18:20