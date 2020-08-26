【高教新實驗／下】台大教授若能1個打1000個 「生師比一體適用已落伍」

聯合報 / 記者馮靖惠
教育部109學年度起調降大學生師比為35，，國家政策希望這些領域多招收學生，但礙於生師比發展受限，如果政府無法挹注資源，就必須鬆綁政策。圖／聯合報系資料照片
教育部109學年度起調降大學生師比為35，，國家政策希望這些領域多招收學生，但礙於生師比發展受限，如果政府無法挹注資源，就必須鬆綁政策。圖／聯合報系資料照片

台大新學年度將首創「人數無上限」的「超大班級」課程，由台大資訊工程系教授林軒田的「機器學習」打頭陣，希望結合數位科技和助教群，讓這門深獲學生好評、爭相搶修的課程，想修的學生都修到課。台大資訊工程系主任洪士灝表示，台大設法突破傳統教學障礙，「如果證明教授能夠1打1000、且游刃有餘，教育部是否可以放寬我們的生師比限制？」

台大資工系主任 引史丹佛例子為證

「不分科系一體適用的生師比思維，已經相當落伍。」洪士灝舉例，史丹佛大學電腦科學系的生師比是23（平均一名老師教23名學生），但全校生師比是7，顯示有些系的生師比特別低。也就是說史丹佛大學不同系所生師比可以相差好幾倍，沒有單一標準。台灣還在用單一的生師比數字規範所有大學系所，是很奇怪的。

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