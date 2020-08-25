要求淘寶台灣撤資搞脫鉤？陸學者批假議題「除非戰爭」

聯合報 / 記者黃國樑
經濟部投審會認定淘寶台灣雖由英商克雷達分公司經營，但克雷達可被陸資阿里巴巴實質控制，從而判定淘寶台灣為陸資，裁罰新台幣41萬元。記者林伯東／攝影
經濟部投審會認定淘寶台灣雖由英商克雷達分公司經營，但克雷達可被陸資阿里巴巴實質控制，從而判定淘寶台灣為陸資，裁罰新台幣41萬元。記者林伯東／攝影

經濟部投審會宣布以英商名義經營的「淘寶台灣」，是被阿里巴巴集團實質控制的陸資公司，限期於六個月內撤資或改正。兩岸經濟脫鉤論甚囂塵上，對此，對岸廈門大陸台灣研究中心副主任唐永紅受訪表示，民進黨當局早已改弦易轍，並不畏懼兩岸經濟往來會損及其台獨目標，所以並無所謂的經濟脫鉤政策，而在事實上，兩岸經濟也已經無法脫鉤，除非發生兩岸戰爭

經濟部上周五正式在行政院公報上預告「大陸地區人民來台投資許可辦法」第3、4、6條修正草案，未來將更為嚴格審查來台投資的陸資，而更早前經濟部也已預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，將代理或經銷中國大陸OTT 及相關商業服務如愛奇藝、騰訊等納入禁止範圍，預告期滿後，將於9月3日正式上路。一連串的政策作為，讓人感覺兩岸脫鉤的作為一波接著一波。

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