【無殼蝸牛31年2】選前居住正義、選後放任房價 年輕人成無望世代
政治人物高舉居住正義正義之旗，但不論藍綠執政，對抑制房價上漲都無政策作為。社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱表示，包含資訊透明、稅制改革，一定會傷害建商等既得利益者，國民黨執政時不提也不做，民進黨執政提了卻不做；荒謬的是，當初民進黨罵國民黨的話，現在都變成自己的理由。
張金鶚：建商獻金押寶當然要計算一下
「這麼少，我當然不太相信。」聽到去年推案前15大建商中，有7家貢獻蔡英文總統計1056萬的政治獻金，是對手韓國瑜的17.6倍，清華大學科管院榮譽講座教授張金鶚不禁笑了出來，並說建商押寶，當然都要計算一下。
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