【無殼蝸牛31年1】建商政治獻金壓寶 蔡英文1056萬是韓國瑜17.6倍
明天是「無殼蝸牛」運動31周年。31年來，歷經三次政黨輪替，高房價引發民怨。根據監察院政治獻金公開查閱平台資料，2020總統大選前，蔡英文總統獲得2019全台推案15大建商中7家，計1056萬3235元合法政治獻金，國民黨候選人韓國瑜只有60萬，蔡是韓的17.6倍。建商壓寶明顯，點出「居住正義」選前浮出、選後沉沒的現實。
建商早早布局 鎖定「未來性高」候選人
不只總統大選如此，六都市長選舉，建商壓「未來性高」的候選人情形一樣明顯。2018年縣市長選舉中，6位直轄市長候選人獲得建商政治獻金，其中以新北市長侯友宜的300萬元最高，一個人幾乎等於整個國民黨的320萬，與民進黨的400萬差距也不大。
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