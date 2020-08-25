【無殼蝸牛31年1】建商政治獻金壓寶 蔡英文1056萬是韓國瑜17.6倍

政治人物高舉居住正義正義之旗，但不論藍綠執政，對抑制房價上漲都無政策作為。社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱表示，包含資訊透明、稅制改革，一定會傷害建商等既得利益者，國民黨執政時不提也不做，民進黨執政提了卻不做；荒謬的是，當初民進黨罵國民黨的話，現在都變成自己的理由。

2020-08-25 15:04