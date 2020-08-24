【今日精摘】時力風暴黃國昌喊惡意剪接／逾5000名陸生解禁
•逾5000名陸生解禁！教育部今天宣布，即日起開放19個國家或地區以外的新生（含先修華語之外交部台灣獎學金受獎生），以及中國大陸籍學位生來台就學，此次開放預估將約有1萬名境外學位生可申請入境。
•英商克雷達於2019年7月4日以新臺幣10萬元在台設立分公司，後又增資至新臺幣2010萬元，並以「淘寶台灣」名義經營電商平臺，經濟部調查後認定，阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，已屬陸資，因未依相關規定申請許可，違反兩岸條例第73條第1項規定，處41萬元罰鍰，並限期於6個月內撤回投資或改正。
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