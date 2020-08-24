【暑假高貴營隊1】教你做學習歷程檔案 4天7800元報名秒殺

聯合報 / 記者馮靖惠
醫學營隊搶手，價格不便宜，參加者期待透過營隊活動累積學習歷程，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
醫學營隊搶手，價格不便宜，參加者期待透過營隊活動累積學習歷程，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

108課綱去年上路，高中生的暑假變得特別忙，除了補習班，大學及民間機構推出「高貴」營隊，市場上只要有教怎麼準備跟執行學習歷程檔案或科系探索的活動，都很搶手，甚至出現「以小時計費」引導科系探索的家教班。

111大學考招新制 學習歷程資料成關鍵

111大學考招新制是大學選才首度連結高中育才，重視學生高中3年學習表現的「學習歷程資料」，可視為現行個人申請第二階段「備審資料的日常版」，記錄三年來的日常學習，著重於平時的累積，不是等到高三才回頭翻箱倒櫃找資料。因此，學生每學期結束後將資料上傳到「高級中學學生學習歷程資料庫」，高三下準備甄試時，得以從容地從資料庫中分別勾選給通過一階篩選的校系。

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【軍購錢坑2】紀德艦當年一度彈藥不足 原來是卡在這一關

本報披露，國防部110年度預算中的重大軍事投資，預劃中的理想付款狀況，與實際獲得政院核賦的金額，彼此落差將近新台幣300億元。導致國防部必須拖延付款期程，或是縮減其他項目支出。然而這兩個方法都只是治標而非治本，縱使一時解決問題，更可能造成長期的傷害。

進擊的朱立倫提修憲主張、聲援黎智英 要走出「邊緣倫」陰影？

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如此國防自主？我擬購美製魚叉 和雄二雄三打對台

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【軍購錢坑1】蔡政府大增國防預算？恐怖數字遊戲下的周轉危機

8月13日，行政院通過110年度中央政府總預算。國防部新聞稿表示，行政院共核賦國防部公務預算3668億元，較109年度法定預算增加156億元，成長4.44％，以括號加註（較109年預算案增加88億元，成長2.46％）。另加計新式戰機（F-16C/D Block70）採購特別預算290億元、基金預算576億元，整體預算達4534億元，占GDP比例2.36％。

【今日精摘】蔡英文悼823首見AIT處長陪同／共軍明起多處軍演

蔡英文總統今日前往金門主持八二三戰役追思祭悼典禮、AIT處長首度與會陪祭。蔡總統隨後視導金門部隊戰備。

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