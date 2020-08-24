【暑假高貴營隊1】教你做學習歷程檔案 4天7800元報名秒殺
108課綱去年上路，高中生的暑假變得特別忙，除了補習班，大學及民間機構推出「高貴」營隊，市場上只要有教怎麼準備跟執行學習歷程檔案或科系探索的活動，都很搶手，甚至出現「以小時計費」引導科系探索的家教班。
111大學考招新制 學習歷程資料成關鍵
111大學考招新制是大學選才首度連結高中育才，重視學生高中3年學習表現的「學習歷程資料」，可視為現行個人申請第二階段「備審資料的日常版」，記錄三年來的日常學習，著重於平時的累積，不是等到高三才回頭翻箱倒櫃找資料。因此，學生每學期結束後將資料上傳到「高級中學學生學習歷程資料庫」，高三下準備甄試時，得以從容地從資料庫中分別勾選給通過一階篩選的校系。
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