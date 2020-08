【軍購錢坑2】紀德艦當年一度彈藥不足 原來是卡在這一關

本報披露,國防部110年度預算中的重大軍事投資,預劃中的理想付款狀況,與實際獲得政院核賦的金額,彼此落差將近新台幣300億元。導致國防部必須拖延付款期程,或是縮減其他項目支出。然而這兩個方法都只是治標而非治本,縱使一時解決問題,更可能造成長期的傷害。

我方提發價書需求信函 通常與美方已有默契

以往我國對美軍購的模式,對於屬意裝備,會向美方提出「報價需求信函」(LOR for P&A)。從空軍採購66架F-16C/D Block70開始,美方允許我方比照一般盟國,改提「發價書需求信函」(LOR for LOA)。兩者不同之處,在於美國政府對後者有限期答覆的義務,前者則無強制效力。我方從LOR for P&A進化到LOR for LOA,當然代表等級提升。