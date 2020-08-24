如此國防自主？我擬購美製魚叉 和雄二雄三打對台

駐美代表蕭美琴在美公開宣示，我正與美方研商採購智慧型水雷與魚叉CDCM岸防飛彈系統，後者系統含百枚飛彈牽涉800億元採購預算，預畫納入2021年度預算案。但在我已有同款雄二、雄三岸置型反艦飛彈情況下，為何採購此彈？有熟悉美方軍購系統的旅美專家披露，這是因美方對台灣現有的岸置反艦飛彈系統在複雜、高強度電子干擾環境下能否充分發揮性能難以確認，因此由美方主導，強烈建議我採購岸置魚叉系統。但國防部強調是由我方主動評估，並已開始向立法院展開遊說。

2020-08-24 00:31