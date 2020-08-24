如此國防自主？我擬購美製魚叉 和雄二雄三打對台

聯合報 / 記者洪哲政
國防部推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」，初估有百枚以上的需求。圖／翻攝Boeing Defense推特
國防部推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」，初估有百枚以上的需求。圖／翻攝Boeing Defense推特

駐美代表蕭美琴在美公開宣示，我正與美方研商採購智慧型水雷與魚叉CDCM岸防飛彈系統，後者系統含百枚飛彈牽涉800億元採購預算，預畫納入2021年度預算案。但在我已有同款雄二、雄三岸置型反艦飛彈情況下，為何採購此彈？有熟悉美方軍購系統的旅美專家披露，這是因美方對台灣現有的岸置反艦飛彈系統在複雜、高強度電子干擾環境下能否充分發揮性能難以確認，因此由美方主導，強烈建議我採購岸置魚叉系統。但國防部強調是由我方主動評估，並已開始向立法院展開遊說。

駐美代表罕見談軍售 表態意味濃厚

蕭美琴公開披露我下波對美軍購重點項目後，經確認，所謂智慧型水雷，就是美軍新一代以JDAM衛星導航炸彈為基礎改裝而成的「迅擊」（Quickstrike）水雷，可供我現役F-16戰機與P-3C反潛機投放。

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雄三飛彈 國防部 中科院

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