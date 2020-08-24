進擊的朱立倫提修憲主張、聲援黎智英 要走出「邊緣倫」陰影？

聯合報 / 記者李光儀
國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）的關係，恐攸關國民黨的未來。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）的關係，恐攸關國民黨的未來。圖／聯合報系資料照片

接連兩次挑戰總統大位失利，加上主席補選避戰不出，新北市前市長朱立倫總給人作風保守、太過精算形象。近一個月來，朱立倫屢屢挑戰敏感話題，從具體提出修憲主張，到聲援黎智英、提出開放移民政策、登上大膽島等，一再引發話題，也令外界感受到朱立倫走出舒適圈的轉變。幕僚表示，感覺現在朱立倫處於調整期，這些轉變，都是為了自己將來承擔更多責任，做好更萬全的準備。

爭總統提名失利後 漸失去政治舞台

朱立倫去年爭取國民黨總統選舉提名失利，今年初的主席補選也未出戰，雖然沒有因為大選和黨內各種紛爭元氣大傷，但也逐漸失去政治舞台。今年初以後，他鎖定擅長的財經議題，屢屢發表看法，成效不顯著。加上疫情影響，以及自己過去的副手、新北市長侯友宜漸受矚目，朱立倫中生代唯一接班人的位子逐漸動搖，甚至被外界戲稱「邊緣倫」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

朱立倫 國民黨 黎智英

相關新聞

進擊的朱立倫提修憲主張、聲援黎智英 要走出「邊緣倫」陰影？

接連兩次挑戰總統大位失利，加上主席補選避戰不出，新北市前市長朱立倫總給人作風保守、太過精算形象。近一個月來，朱立倫屢屢挑戰敏感話題，從具體提出修憲主張，到聲援黎智英、提出開放移民政策、登上大膽島等，一再引發話題，也令外界感受到朱立倫走出舒適圈的轉變。幕僚表示，感覺現在朱立倫處於調整期，這些轉變，都是為了自己將來承擔更多責任，做好更萬全的準備。

如此國防自主？我擬購美製魚叉 和雄二雄三打對台

駐美代表蕭美琴在美公開宣示，我正與美方研商採購智慧型水雷與魚叉CDCM岸防飛彈系統，後者系統含百枚飛彈牽涉800億元採購預算，預畫納入2021年度預算案。但在我已有同款雄二、雄三岸置型反艦飛彈情況下，為何採購此彈？有熟悉美方軍購系統的旅美專家披露，這是因美方對台灣現有的岸置反艦飛彈系統在複雜、高強度電子干擾環境下能否充分發揮性能難以確認，因此由美方主導，強烈建議我採購岸置魚叉系統。但國防部強調是由我方主動評估，並已開始向立法院展開遊說。

【軍購錢坑1】蔡政府大增國防預算？恐怖數字遊戲下的周轉危機

8月13日，行政院通過110年度中央政府總預算。國防部新聞稿表示，行政院共核賦國防部公務預算3668億元，較109年度法定預算增加156億元，成長4.44％，以括號加註（較109年預算案增加88億元，成長2.46％）。另加計新式戰機（F-16C/D Block70）採購特別預算290億元、基金預算576億元，整體預算達4534億元，占GDP比例2.36％。

【今日精摘】蔡英文悼823首見AIT處長陪同／共軍明起多處軍演

蔡英文總統今日前往金門主持八二三戰役追思祭悼典禮、AIT處長首度與會陪祭。蔡總統隨後視導金門部隊戰備。

【酒廠爭奪戰5】新案「肢解」園區 台酒批北市府為北科大作嫁所為何來

百年古蹟建國啤酒廠變更開發案一波三折，經過台北市政府一再提出新方案與台酒公司協商，最新結果仍是破局。台酒公司表示，上周北市府的新方案雖然增加台酒蓋企業總部大樓的樓地板面積，但整個園區將被「肢解」，對台酒和市民都不利，公司上下齊聲反對，「最壞的狀況就是撤案，先擱著吧」。

怕偽陽性不普篩 2位前衛生署長問：別國都傻瓜做心酸？

中央疫情中心指揮官陳時中強調政府不做普篩，是因為試劑無法百分之百準確，更恐讓醫療崩潰。兩位前衛生署長楊志良與葉金川今天都質疑，「難道日本、韓國、泰國、德國甚至中國都是傻瓜，都在是做心酸的嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。