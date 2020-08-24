進擊的朱立倫提修憲主張、聲援黎智英 要走出「邊緣倫」陰影？
接連兩次挑戰總統大位失利，加上主席補選避戰不出，新北市前市長朱立倫總給人作風保守、太過精算形象。近一個月來，朱立倫屢屢挑戰敏感話題，從具體提出修憲主張，到聲援黎智英、提出開放移民政策、登上大膽島等，一再引發話題，也令外界感受到朱立倫走出舒適圈的轉變。幕僚表示，感覺現在朱立倫處於調整期，這些轉變，都是為了自己將來承擔更多責任，做好更萬全的準備。
爭總統提名失利後 漸失去政治舞台
朱立倫去年爭取國民黨總統選舉提名失利，今年初的主席補選也未出戰，雖然沒有因為大選和黨內各種紛爭元氣大傷，但也逐漸失去政治舞台。今年初以後，他鎖定擅長的財經議題，屢屢發表看法，成效不顯著。加上疫情影響，以及自己過去的副手、新北市長侯友宜漸受矚目，朱立倫中生代唯一接班人的位子逐漸動搖，甚至被外界戲稱「邊緣倫」。
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