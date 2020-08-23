【酒廠爭奪戰5】新案「肢解」園區 台酒批北市府為北科大作嫁所為何來

聯合報 / 記者鄭朝陽
建國啤酒廠貯酒大樓（行政大樓）在北市府的新方案中，將新增可作文教用途，被台酒視為讓北科大進駐的伏筆。記者魏莨伊／攝影
建國啤酒廠貯酒大樓（行政大樓）在北市府的新方案中，將新增可作文教用途，被台酒視為讓北科大進駐的伏筆。記者魏莨伊／攝影

百年古蹟建國啤酒廠變更開發案一波三折，經過台北市政府一再提出新方案與台酒公司協商，最新結果仍是破局。台酒公司表示，上周北市府的新方案雖然增加台酒蓋企業總部大樓的樓地板面積，但整個園區將被「肢解」，對台酒和市民都不利，公司上下齊聲反對，「最壞的狀況就是撤案，先擱著吧」。

市府新方案 把公園用地改保存區

北市府所提的新方案是把古蹟和歷史建築所在的範圍，從原來的公園用地改為「保存區」，產權仍歸台酒所有，可保有古蹟釀酒廠的所有權與經營權，未來可自行保存與經營，沒有假手他人經營的風險，台酒也能拿到該有的增額容積，把總部大樓蓋得更高，但要自掏腰包修繕古蹟和歷史建築等文資。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

北科大 北市 古蹟

相關新聞

【酒廠爭奪戰5】新案「肢解」園區 台酒批北市府為北科大作嫁所為何來

百年古蹟建國啤酒廠變更開發案一波三折，經過台北市政府一再提出新方案與台酒公司協商，最新結果仍是破局。台酒公司表示，上周北市府的新方案雖然增加台酒蓋企業總部大樓的樓地板面積，但整個園區將被「肢解」，對台酒和市民都不利，公司上下齊聲反對，「最壞的狀況就是撤案，先擱著吧」。

【軍購錢坑1】蔡政府大增國防預算？恐怖數字遊戲下的周轉危機

8月13日，行政院通過110年度中央政府總預算。國防部新聞稿表示，行政院共核賦國防部公務預算3668億元，較109年度法定預算增加156億元，成長4.44％，以括號加註（較109年預算案增加88億元，成長2.46％）。另加計新式戰機（F-16C/D Block70）採購特別預算290億元、基金預算576億元，整體預算達4534億元，占GDP比例2.36％。

怕偽陽性不普篩 2位前衛生署長問：別國都傻瓜做心酸？

中央疫情中心指揮官陳時中強調政府不做普篩，是因為試劑無法百分之百準確，更恐讓醫療崩潰。兩位前衛生署長楊志良與葉金川今天都質疑，「難道日本、韓國、泰國、德國甚至中國都是傻瓜，都在是做心酸的嗎？」

【今日精摘】巴威颱風帶來豪雨／中央、地方普篩之爭延燒

•彰化縣精準篩檢風波持續，傳出國民黨擬聯合14執政縣市實施普篩。指揮中心指揮官陳時中表示，恐多花8億多元，卻造成1.2萬偽陽性壓垮醫療體系，偽陰性使居家檢疫者及家人鬆懈。

葉彥伯遭圍剿 民進黨內有異見：沒必要亂貼標籤攻擊

彰化縣衛生局採檢無症狀返台人士，疫情指揮中心指揮官陳時中要求政風單位調查，引發政治風暴。府院力挺陳時中堅守防疫SOP，也出現「網軍」及民進黨立委攻擊彰化縣衛生局長葉彥伯的情況。但在一片圍剿聲浪中，也有綠營人士表示，葉彥伯十餘年衛生公務生涯，受到不分藍綠縣長重用，這次防疫更是盡心盡力，亂貼標籤式的攻擊實在沒必要。

【今日精摘】葉彥伯親上火線／強颱巴威恐成形

•彰化縣衛生局採檢居家檢疫無症狀者風波，彰縣衛生局長葉彥伯今親上火線說明，強調「彰化就是比中央做得多一點」，如果可以從頭來，他還是會做，「我個人也是百分之百挺阿中部長」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。