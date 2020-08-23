【酒廠爭奪戰5】新案「肢解」園區 台酒批北市府為北科大作嫁所為何來

百年古蹟建國啤酒廠變更開發案一波三折，經過台北市政府一再提出新方案與台酒公司協商，最新結果仍是破局。台酒公司表示，上周北市府的新方案雖然增加台酒蓋企業總部大樓的樓地板面積，但整個園區將被「肢解」，對台酒和市民都不利，公司上下齊聲反對，「最壞的狀況就是撤案，先擱著吧」。

市府新方案 把公園用地改保存區

北市府所提的新方案是把古蹟和歷史建築所在的範圍，從原來的公園用地改為「保存區」，產權仍歸台酒所有，可保有古蹟釀酒廠的所有權與經營權，未來可自行保存與經營，沒有假手他人經營的風險，台酒也能拿到該有的增額容積，把總部大樓蓋得更高，但要自掏腰包修繕古蹟和歷史建築等文資。