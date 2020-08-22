怕偽陽性不普篩 2位前衛生署長問：別國都傻瓜做心酸？
中央疫情中心指揮官陳時中強調政府不做普篩，是因為試劑無法百分之百準確，更恐讓醫療崩潰。兩位前衛生署長楊志良與葉金川今天都質疑，「難道日本、韓國、泰國、德國甚至中國都是傻瓜，都在是做心酸的嗎？」
葉金川：哪種試劑這麼爛 還第一次聽到
葉金川表示，不知道陳時中是用什麼試劑那麼爛，偽陰性或偽陽性會高到5%、10%，不僅產生50個偽陰性而已，偽陽性還可以有一萬兩千多個？有這麼爛的試劑他還是第一次聽到。自己雖不是檢驗的專家，但只要是核酸檢測就是最終的檢測，據他所知，PCR（聚合酶連鎖反應）檢測偽陰性與偽陽性都不會這麼高。
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