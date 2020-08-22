怕偽陽性不普篩 2位前衛生署長問：別國都傻瓜做心酸？

聯合報 / 記者黃國樑
前衛生署長楊志良說，台灣自己做不出試劑，又不將錢花在疫苗研製上，拿去用在紓困、三倍券，是主要的問題。圖／聯合報系資料照片
前衛生署長楊志良說，台灣自己做不出試劑，又不將錢花在疫苗研製上，拿去用在紓困、三倍券，是主要的問題。圖／聯合報系資料照片

中央疫情中心指揮官陳時中強調政府不做普篩，是因為試劑無法百分之百準確，更恐讓醫療崩潰。兩位前衛生署長楊志良葉金川今天都質疑，「難道日本、韓國、泰國、德國甚至中國都是傻瓜，都在是做心酸的嗎？」

葉金川：哪種試劑這麼爛 還第一次聽到

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陳時中 楊志良 葉金川 葉彥伯

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