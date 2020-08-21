美專家預測中共「3天武統台灣」有可能嗎？
台灣海峽儼然已成東亞潛在火藥庫，美國海軍學會的會刊「Proceedings」，本月刊登由中央情報局前副局長莫雷爾（Michael Morell）與曾任參謀首長聯席會議副主席的退役上將溫尼菲德（James A. Winnefeld）的聯名文章「The War that Never Was？」，預想台海可能發生的戰爭狀況。
文章預想台海可能發生的戰爭狀況
文章提及，如果川普總統未連任，明年1月19日到21日的交接期，將是美國政府決策力最脆弱的時候，中共可能發動代號紅省的作戰行動，將原在東海演習的大部隊迅速轉至台灣海峽，攻占金馬澎等外島，封鎖海峽兩端出口，同時利用潛伏特務，破壞台灣的軍事設備和關鍵設施，癱瘓網路和媒體。北京以強硬戰狼外交向各國施壓，以防各國出兵協助，迫使台灣接受統一。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言