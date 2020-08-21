美專家預測中共「3天武統台灣」有可能嗎？

中央疫情指揮中心昨宣布開放高中以下「小明」可以回台， 但已上了大學的「小明」成了最後一群仍在等候的孤鳥。小晴（化名）的大女兒因疫情在重慶待了半年多，昨聽說大學生仍不能回來，直說好想哭，心情跌入谷底。

2020-08-20 20:30