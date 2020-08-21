美專家預測中共「3天武統台灣」有可能嗎？

聯合報 / 記者程嘉文
國防部官員也認為，中共對台最嚴重最難以預期的軍事威脅，還是大量彈道飛彈與巡弋飛彈，圖為解放軍的東風短程彈道飛彈。圖／取自網路圖片
國防部官員也認為，中共對台最嚴重最難以預期的軍事威脅，還是大量彈道飛彈與巡弋飛彈，圖為解放軍的東風短程彈道飛彈。圖／取自網路圖片

台灣海峽儼然已成東亞潛在火藥庫，美國海軍學會的會刊「Proceedings」，本月刊登由中央情報局前副局長莫雷爾（Michael Morell）與曾任參謀首長聯席會議副主席的退役上將溫尼菲德（James A. Winnefeld）的聯名文章「The War that Never Was？」，預想台海可能發生的戰爭狀況。

文章預想台海可能發生的戰爭狀況 

文章提及，如果川普總統未連任，明年1月19日到21日的交接期，將是美國政府決策力最脆弱的時候，中共可能發動代號紅省的作戰行動，將原在東海演習的大部隊迅速轉至台灣海峽，攻占金馬澎等外島，封鎖海峽兩端出口，同時利用潛伏特務，破壞台灣的軍事設備和關鍵設施，癱瘓網路和媒體。北京以強硬戰狼外交向各國施壓，以防各國出兵協助，迫使台灣接受統一。

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