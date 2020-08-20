北市不再穩拿…下屆誰代表出征 國民黨陷藍色焦慮

聯合報 / 記者李光儀
國民黨黨內支持蔣萬安（右）出戰台北市長的不在少數，不過蔣始終沒有具體表態。另一方面，羅智強（左）在各議題強勢出擊，聲量水漲船高，將來可能對蔣萬安造成威脅。圖／聯合報系資料照片
國民黨黨內支持蔣萬安（右）出戰台北市長的不在少數，不過蔣始終沒有具體表態。另一方面，羅智強（左）在各議題強勢出擊，聲量水漲船高，將來可能對蔣萬安造成威脅。圖／聯合報系資料照片

距離2022年地方選舉雖還有兩年，國民黨在各主要選區競爭已逐漸浮出檯面，尤以台北市為最。率先宣布參選的市議員羅智強今起巡迴座談，一向對參選低調以對的立委蔣萬安，也將在9月踏出自己選區，到台北市其他選區展開法律諮詢服務，頗有為選戰熱身意味。

羅被爆募款爭議 被認為與市長之爭有關

今年3月，羅智強執掌國民黨革命實踐研究院。他與國民黨主席江啟臣達成協議，革實院的經費由他募集，專款專用。另一方面，羅智強也在今年年初宣布投入台北市長之戰，成為國民黨具體表態爭取台北市長提名的第一人。

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