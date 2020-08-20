北市不再穩拿…下屆誰代表出征 國民黨陷藍色焦慮

台灣人口流動造成的都市與偏鄉教育兩極化日益明顯，人口往都市集中，彰化、屏東、基隆109學年度都有校史四、五十年的國小停辦，屏東縣50人以下的國小已達15校。反觀桃園、台中則因外來人口增加，今年都新設國小，台中市新設的兩所國小都位在交通便捷、住宅建案多的學區。

2020-08-20 15:19