北市不再穩拿…下屆誰代表出征 國民黨陷藍色焦慮
距離2022年地方選舉雖還有兩年，國民黨在各主要選區競爭已逐漸浮出檯面，尤以台北市為最。率先宣布參選的市議員羅智強今起巡迴座談，一向對參選低調以對的立委蔣萬安，也將在9月踏出自己選區，到台北市其他選區展開法律諮詢服務，頗有為選戰熱身意味。
羅被爆募款爭議 被認為與市長之爭有關
今年3月，羅智強執掌國民黨革命實踐研究院。他與國民黨主席江啟臣達成協議，革實院的經費由他募集，專款專用。另一方面，羅智強也在今年年初宣布投入台北市長之戰，成為國民黨具體表態爭取台北市長提名的第一人。
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