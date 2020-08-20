【修憲難題2】複決高門檻 綠委超前部署「試院廢不掉也要虛級化」

立法院下會期將成立修憲委員會，民進黨近日啟動修憲進程，第一步驟先蒐集學者專家等外部意見，民進黨立法院黨團20日舉行首場憲改公聽會，聚焦考試院存廢，黨團重申廢除考、監兩院，讓台灣走向三權分立體制主張。由於修憲公民複決門檻極高，民進黨立委超前部署，提出若屆時相關修憲案未過關，可考量將考試院虛級化、凍結相關預算，但學者認為，如此一來又有違憲問題。

廢除考試院、監察院以及18歲公民權等修憲議題，可望一併在修憲委員會討論。綠營方面，包括總統府、民進黨政策會、立法院黨團籌組修憲平台，8月開始先透過公聽會聆聽學界與民間對相關議題的意見，接著將由修憲平台凝聚共識，最終提出民進黨版修憲案。