【教育兩極化1】招生兩樣情！偏鄉校裁併奄奄一息 都市新校生生不息

台灣人口流動造成的都市與偏鄉教育兩極化日益明顯，人口往都市集中，彰化、屏東、基隆109學年度都有校史四、五十年的國小停辦，屏東縣50人以下的國小已達15校。反觀桃園、台中則因外來人口增加，今年都新設國小，台中市新設的兩所國小都位在交通便捷、住宅建案多的學區。

學校裁併 偏鄉生上學被迫「越走越遠」

「台灣教育市場流動嚴重兩極化」新北市教育產業工會理事長黃耀南表示，有錢人買新房子，人口移入重劃區，政府就蓋新學校。許多私校不僅中小學一貫，甚至可從幼兒園一路念到高中，就為了拚好大學或出國；偏鄉或不山不市的地區，則因學生人數減少，若縣市政府不願意繼續辦學，只能廢校或裁併，學生被迫到離家更遠的學校讀書。