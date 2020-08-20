台灣還是不普篩…北京2小時500元搞定檢測

聯合報 / 記者賴錦宏
普篩的作用如何，兩岸三地專家看法不一。記者曾吉松／攝影
普篩的作用如何，兩岸三地專家看法不一。記者曾吉松／攝影

台灣一天就傳出輸出兩例新冠肺炎病例，讓是否普篩的討論再起。反觀中國大陸，迄今已先後在武漢北京完成規模近1,000萬人次的檢測。日前新疆、大連、深圳傳出本土確診病例後，也都展開大規模核酸檢測。而在大陸協助下，香港預計將於9月1日為全港市民提供一次免費自願病毒檢測服務。大陸的防控經驗，或許能提供台灣是否該全民普篩作一參考。

人人檢得起 陸專家：精準防控

普篩的作用如何，兩岸三地專家看法不一，大陸專家認為，普篩可以做到及早發現、精準防控。目前需進行普篩人員包括：密切接觸者、境外入境人員、發燒門診患者、新住院患者及陪護人員等重點人群。除不斷擴大檢測能力，方便民眾就近檢測外，逐步降低檢測費用，普篩由政府負擔費用，若民眾自己想來檢測也「人人能檢得起」。

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土地投資達人許芸融向投資人聲稱取得不少合建案開發權，投報率高達四成，邀許多投資人出資，並與A建商簽預售物屋買賣合約；但過不久，不論已完工或進行中的建案，當初的A建商都已解散，換成B建商，血本無歸的投資人張先生，因此憤而提告原建商詐欺、許芸融非法吸金。

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