李貴敏要辦廢考監黨內辯論 林為洲：會參加

儘管房市熱，民眾仍要小心投資陷阱。財經周刊曾介紹的投資達人許芸融，原本是小工程師，靠勤奮買土地滾出上億身價，有了媒體報導加持，許近年邀集民眾一起投資，卻捲入非法吸金疑雲。記者接獲投資人張先生投訴指出，許芸融聲稱取得不少合建案開發權，投報率高達四成，邀不少人出資，並與A建商簽下預售物屋買賣契約，但過不久，不論已完工或進行中的建案，當初的A建商都已解散，換成B建商，原本參與投資者都沒權利分配。

2020-08-19 15:37