李貴敏要辦廢考監黨內辯論 林為洲：會參加
立法院即將開議，預料修憲議題將是藍綠下會期攻防焦點。不過國民黨中央要到9月5日全代會後，才啟動修憲議題相關討論。國民黨不分區立委李貴敏預計近日舉辦考監存廢的黨內辯論，為修憲議題的黨內公開交鋒打響第一炮。若能成局，也將是國民黨少見經由辯論凝聚共識的個案。根據李貴敏的規畫，希望在8月底先舉行公聽會、9月中旬就舉辦辯論會。
考監廢不廢？ 國民黨內歧見多
由於考試院和監察院的提名風波，讓考監存廢問題再度浮出檯面。民進黨雖主張廢考監，但迄今並未提出具體方案。國民黨方面，各種提案雖多，卻是「百家爭鳴」各言爾志，甚至到底要不要有「黨版」，也出現國民黨中央和立院黨團各說各話的情況。根據國民黨中央規畫，必須經過黨內專家會議、立委提案、公民參與等階段，才會提出「黨版」。
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