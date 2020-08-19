【買房陷阱1】跟著達人投資預售屋成一場空 受害者遭吸金上億

我駐索馬利蘭代表處17日揭牌開館運作，名為「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，外交部臉書在介紹這個消息時，小編在貼文下方標註了「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，並加註「酥胡」（「舒服」的意思）兩個字。外交部小編雖然沒有明說什麼字是贅字，但因代表處以台灣而非中華民國為名，引發外界質疑小編沒說出口的贅字就是「中華民國」，外交部將台獨意識公然搬上檯面。 外交部在臉書上拚外交，文章內容和格式使用年輕人流行的書寫方式，用「哏」想貼近年輕族群，哏若處理得恰當就能引發共鳴或是博得好評，但當玩過頭，就可能出包挨轟。

2020-08-19 07:10