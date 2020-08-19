【買房陷阱1】跟著達人投資預售屋成一場空 受害者遭吸金上億
儘管房市熱，民眾仍要小心投資陷阱。財經周刊曾介紹的投資達人許芸融，原本是小工程師，靠勤奮買土地滾出上億身價，有了媒體報導加持，許近年邀集民眾一起投資，卻捲入非法吸金疑雲。記者接獲投資人張先生投訴指出，許芸融聲稱取得不少合建案開發權，投報率高達四成，邀不少人出資，並與A建商簽下預售物屋買賣契約，但過不久，不論已完工或進行中的建案，當初的A建商都已解散，換成B建商，原本參與投資者都沒權利分配。
求償無門、血本無歸的張先生，憤而提告原建商詐欺、許芸融非法吸金，但許喊冤，稱自己也是受害者。張先生2016年起投入600萬元投資中永和兩個建案，但就他所知，大台北類似建案還有10個左右，全部受害者損失金額恐達上億元，他正打算串連這群人，一起抗爭討回投資款。
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