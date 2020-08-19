【媽寶養成3】父想陪孩子讀大學 追問教授怎修專業學分班
一名國立大學學生的父親，為了可以像女兒中學時一般陪著讀書，竟想去修專業學分班。東方父母對孩子關愛特別深，生怕孩子受傷害，加上少子女化對孩子更放不開手。要避免養出媽寶、爸寶，親職溝通作家羅怡君建議，可以趁孩子還小鼓勵多參加過夜活動，培養生活自理能力，也強迫家長練習放手。
「奇葩的是爸爸，不是女兒。」一名國立大學教授表示，現在的學生與爸媽關係較好，相互依賴，其實也不錯。前幾年有家長問他，說以前都陪女兒做功課；但從女兒大一開始，他發現女兒系上的專業科目很難，自己也不懂，無法再陪女兒讀書，詢問這名教授自己該不該去修專業學分班，以便繼續教導女兒。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言