【媽寶養成3】父想陪孩子讀大學 追問教授怎修專業學分班

聯合報 / 記者馮靖惠
台灣師範大學英語系教授黃涵榆認為，重要的是整體社會和家庭文化是否能塑造孩子的獨立自主性，並提醒爸媽們「該放手就放手」，圖為2015年東南科大迎新活動，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台灣師範大學英語系教授黃涵榆認為，重要的是整體社會和家庭文化是否能塑造孩子的獨立自主性，並提醒爸媽們「該放手就放手」，圖為2015年東南科大迎新活動，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

一名國立大學學生的父親，為了可以像女兒中學時一般陪著讀書，竟想去修專業學分班。東方父母對孩子關愛特別深，生怕孩子受傷害，加上少子女化對孩子更放不開手。要避免養出媽寶、爸寶，親職溝通作家羅怡君建議，可以趁孩子還小鼓勵多參加過夜活動，培養生活自理能力，也強迫家長練習放手。

「奇葩的是爸爸，不是女兒。」一名國立大學教授表示，現在的學生與爸媽關係較好，相互依賴，其實也不錯。前幾年有家長問他，說以前都陪女兒做功課；但從女兒大一開始，他發現女兒系上的專業科目很難，自己也不懂，無法再陪女兒讀書，詢問這名教授自己該不該去修專業學分班，以便繼續教導女兒。

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