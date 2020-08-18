勞工紓困貸款恐成關廠工人案翻版？銀行：挫咧等

新冠肺炎疫情衝擊下，勞動部4月底祭出勞工低利紓困貸款，讓100萬勞工每人可貸10萬元，政府補貼一年利息。當時決策匆促，勞動部聯手37家銀行一個月搞定100萬件貸款，可說是超高效率，背後除了銀行員血汗加班趕工核貸外，靠的是勞保大數據。

不過，紓困貸款一心求快、求簡便原則下，幾乎是人人有獎，隨著年底即將開始繳本息，銀行工會間已流傳勞工表明「是政府貸給我不用還」、「問題年底就會浮現」。回想八年前喧騰一時的全國關廠工人貸款爭議案，就是源自23年前的政府創業貸款及就業補助，借款人後來不還，甚至被勞動部追債，勞工紓困貸款是否重演年前關廠工人貸款爭議局面？令人關切。