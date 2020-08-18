【媽寶養成1】宿舍幫洗衣、食物標期限…新生家長請止步

朝野「廢考監」聲浪中，第六屆監察委員上任，院長陳菊勉勵大家，要以末代監院的心態，不畏推動改革。不過，《監察法》修正草案擬賦予新成立的「國家人權委員會」強制調查權限，若一般民眾不配合調查，得課處罰鍰，並得按次連續處罰。法律學者、前監委質疑這是違憲越權，將使過去被譏為打蒼蠅的監察院，恐成為侵犯人權的猛虎。

2020-08-17 19:41