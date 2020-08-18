【媽寶養成1】宿舍幫洗衣、食物標期限…新生家長請止步
每年暑假結束前，大學校園經常可看到父母滿頭大汗幫孩子提行李入住宿舍。近期很多大學為大一新生辦「新生家長座談」，查閱過去各校座談紀錄，家長提問五花八門，多數聚焦生活瑣事，包括睡上舖很危險、床太硬孩子睡不慣、冰箱食物應標示保存期限等，還有母親關心是否可以到校幫孩子洗衣服，甚至有家長每周到校把孩子的髒衣服帶回家洗。
「媽寶現象」很大責任是出在父母態度
全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，大學生的「媽寶現象」，很大責任是出在父母態度。台灣的家長非常關心孩子，孩子進入職場、獨立接受挑戰的年齡也都比較晚，但孩子潛力並非不足，早點讓孩子獨自接受挑戰、面對生活，探索自己也了解自己，將來出社會也能早站穩腳步。
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