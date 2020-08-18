收復高雄失土後 綠營啟動2022縣市長沙盤推演

聯合報 / 記者周佑政
民進黨內有意參選與被點名參選台北市長者眾多，包括基隆市長林右昌（左起）、文化部前部長鄭麗君、新竹市長林智堅、衛福部長陳時中等。圖／聯合報系資料照片
民進黨內有意參選與被點名參選台北市長者眾多，包括基隆市長林右昌（左起）、文化部前部長鄭麗君、新竹市長林智堅、衛福部長陳時中等。圖／聯合報系資料照片

行政院前副院長陳其邁在高雄市長補選獲勝，替民進黨收復南台灣的重要堡壘。民進黨下一階段目標瞄準2022年縣市長選舉，除要固守現有執政縣市政權，更盼重新奪回2018年失去的執政縣市失土，台北、新北等向來相對艱困的選區，也被黨內視為一級戰區，要全力以赴搶勝。

2018年縣市長選舉，民進黨在全台22縣市只拿下6縣市，高雄、台中、嘉義市、雲林、彰化、宜蘭、澎湖7縣市更由綠轉藍，其中綠營執政逾20年的大高雄遭政黨輪替，對民進黨是痛中之痛。這次高雄市長補選，民進黨傾全黨之力輔選，加上與藍白陣營對手實力差距過大，陳其邁贏得並不意外，高雄重回綠地，讓綠營在南台灣的執政版圖更加完整。

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民進黨 陳時中 陳其邁

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