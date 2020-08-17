對美軍購引爆國軍「內戰」 三軍搶錢補案頻挨刀

聯合報 / 記者洪哲政
MH-60R發射地獄火飛彈，可以攻擊輕型艦艇或裝甲車輛。圖／美國海軍檔案照片
MH-60R發射地獄火飛彈，可以攻擊輕型艦艇或裝甲車輛。圖／美國海軍檔案照片

美國川普政府可望在下月前宣布其首任內最後一筆對台軍售，傳項目繁多，加上台美正就價格高達800億元的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM，Coastal Defense Cruise Missile）進行協商，可能列2022年優先預算項目，各軍種軍購搶列2021年預算，各自對決，幾乎進入「白刃戰」，國防部最後擠掉許多軍購大案，才勉強將所有購案塞進。而包括海軍採購MH-60R反潛直升機、空軍C-130H性能提升案都被延後，陸軍雲豹二代81迫砲車投產計畫也因此順延。

國防預算提高 對美軍購還是買不完

國防部表示，民國110（2021）年度中央政府總預算案業經行政院會決議通過，核賦國防部公務預算3668億元，較109年度法定預算增加156億元，成長4.44％。另加計新式戰機採購特別預算290億元及基金預算576億元，整體預算達4534億元，占GDP2.36％。

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國民黨缺錢缺人沒士氣 黨內人士：再不放手一搏永無翻身之日

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