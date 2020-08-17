對美軍購引爆國軍「內戰」 三軍搶錢補案頻挨刀

陳其邁上任市長後，高雄市議會生態有新變化，少了強悍的已故議長許崑源，由國民黨籍新議長曾麗燕當家，曾麗燕溫和圓融的性格，加上外傳曾的夫婿林宏宗與陳其邁父親陳哲男交好，及高雄市議會國民黨團曾一度因議長選舉鬧出分裂危機，議會的在野勢力能否扮演強力監督角色，出現變數，陳其邁也要面對府會關係新挑戰。

2020-08-15 19:03