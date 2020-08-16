奪命保麗龍船無法可管 中央、地方踢皮球「向海致敬」淪口號？

今年父親節前夕，4名男子乘坐「免牌照浮具」從瑞芳岸際下水，在基隆潮境海域釣魚時被浪打翻，造成2死；3年前尼莎、海棠雙颱剛走，3男1女搭乘保麗龍船，從基隆望海巷海域出發釣魚，凌晨返航時遇大浪翻船，1人溺斃。同樣的悲劇一再上演，這些免牌照浮具的管理還在中央、地方之間推來推去，難怪救難人員會救到手軟。

3年前這起保麗龍船出人命，簡姓業者被依業務過失致死罪嫌起訴，法官認為簡男坦承犯罪，並取得被害人家屬原諒，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。但保麗龍船沒人管、也無法可管的現狀並未改變，新北市瑞芳區公所聯合警消及清潔隊搬出海岸管理法、廢棄物清理法、觀光發展條例等法令，將望海巷新北境內的多艘保麗龍船移走。