【酒廠爭奪戰4】北科大收手…市府逆襲 這次台酒點頭嗎？

聯合報 / 記者魏莨伊鄭朝陽
台北市精華地段的「建國啤酒廠開發案」，殺出程咬金，台北科技大學橫刀奪愛，希望近半園區變校地。圖／聯合報系資料照片
台北市精華地段的「建國啤酒廠開發案」，殺出程咬金，台北科技大學橫刀奪愛，希望近半園區變校地。圖／聯合報系資料照片

百年古蹟建國啤酒廠變更開發案原本有活產業文資保存與活化的美好願景，未料陷入僵局，台北科技大學也介入搶地，愈攪愈亂。北市府近日再對建啤案出招逆襲，甚至傳出有市府高層放話「要讓台酒輸到脫褲」，為什麼口氣那麼大？

卡關理由1：市府想「留下北科大

建啤案是由台灣菸酒公司與台北市政府協議共同開發成為啤酒文化園區，保存還能生產啤酒的生產線和古蹟、歷史建築，同時透過古蹟等文資剩餘的容積，移轉到園區內的空地讓台酒公司蓋企業總部大樓，台酒拿取得這些增額容積的價金修復文資，文資則捐給北市府，並由台酒負責營運。全案已通過北市、內政部兩道都市計畫審查關卡，只差雙方簽約執行，不料就在簽約前夕喊卡，讓外界詫異。

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