國民黨缺錢缺人沒士氣 黨內人士：再不放手一搏永無翻身之日

聯合報 / 記者李光儀
高雄補選大敗，國民黨主席江啟臣（右）表示，可以失敗，絕不失志。 記者劉學聖／攝影
高雄補選大敗，國民黨主席江啟臣（右）表示，可以失敗，絕不失志。 記者劉學聖／攝影

高雄市長補選，國民黨李眉蓁慘敗，得票率只有25.9%，得票數不到25萬票。相較2018年韓國瑜狂掃89萬票，國民黨64萬票憑空蒸發。敗選後，國民黨中央將啟動人事調整，並檢討慘敗原因。雖然預料黨內「逼宮」聲音應該有限，但黨內人士不諱言，如果黨中央仍無「放手一搏」的決心，面對2022、2024的大選，國民黨仍極度不樂觀。

推最無爭議李眉蓁 結果爆論文大風波

黨內人士坦言，在罷韓成功後，這場補選之戰的結局已經可以預料。外界把矛頭指向提名不當，黨內也有話說。表示無法提前找強棒遷戶口，主要是顧及對「罷韓」的觀感，唯恐外界操作「對韓國瑜沒信心」的話題。及至罷韓成定局，選舉時間縮短，想找人遷戶口也來不及。

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國民黨 江啟臣 李眉蓁

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