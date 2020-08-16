國民黨缺錢缺人沒士氣 黨內人士：再不放手一搏永無翻身之日

勞動部同意銀行因為新冠肺炎疫情辦理紓困作業，可適用勞基法霸王條款，此舉引發爭議。事實上，霸王條款因可排除勞基法加班、七休一等規定，對資方是一大利器，但也容易被濫用，諸如中華電信低價促銷方案499之亂、華航因應罷工調度人力等，都曾祭出霸王條款，但多數被法院打臉。

2020-08-15 16:27