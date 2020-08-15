【高雄補選戰3】溫和曾麗燕掌議會 陳其邁的府會關係能順利「一家親」？

聯合報 / 記者蔡容喬
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁確定當選，未來面對由國民黨籍新議長曾麗燕當家的高雄市議會，府會關係出現新的挑戰。記者林澔一／攝影
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁確定當選，未來面對由國民黨籍新議長曾麗燕當家的高雄市議會，府會關係出現新的挑戰。記者林澔一／攝影

陳其邁上任市長後，高雄市議會生態有新變化，少了強悍的已故議長許崑源，由國民黨籍新議長曾麗燕當家，曾麗燕溫和圓融的性格，加上外傳曾的夫婿林宏宗與陳其邁父親陳哲男交好，及高雄市議會國民黨團曾一度因議長選舉鬧出分裂危機，議會的在野勢力能否扮演強力監督角色，出現變數，陳其邁也要面對府會關係新挑戰。

藍營集結在野力量 盼能強力監督

高雄藍營人士認為，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍全力操盤穩住高雄市議長寶座，選後代表國民黨出征的李眉蓁、在議會挺曾麗燕的民眾黨候選人吳益政等，經市長補選歷練後回歸議會，藍營勢必要集結這些在野黨能量，對民進黨市府團隊強力監督。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

國民黨 陳其邁 高雄市

相關新聞

【高雄補選戰3】溫和曾麗燕掌議會 陳其邁的府會關係能順利「一家親」？

陳其邁上任市長後，高雄市議會生態有新變化，少了強悍的已故議長許崑源，由國民黨籍新議長曾麗燕當家，曾麗燕溫和圓融的性格，加上外傳曾的夫婿林宏宗與陳其邁父親陳哲男交好，及高雄市議會國民黨團曾一度因議長選舉鬧出分裂危機，議會的在野勢力能否扮演強力監督角色，出現變數，陳其邁也要面對府會關係新挑戰。

【今日精摘】陳其邁當選高雄市長／再增菲律賓移入案例

•高雄市長補選今天投票，最終民進黨陳其邁拿下67萬1804票，大勝過國民黨李眉蓁的24萬8478票、民眾黨吳益政的3萬8960票，確定當選高雄市長。

【霸王條款2】499之亂、華航罷工都說適用合法加班 全被法院打臉

勞動部同意銀行因為新冠肺炎疫情辦理紓困作業，可適用勞基法霸王條款，此舉引發爭議。事實上，霸王條款因可排除勞基法加班、七休一等規定，對資方是一大利器，但也容易被濫用，諸如中華電信低價促銷方案499之亂、華航因應罷工調度人力等，都曾祭出霸王條款，但多數被法院打臉。

【高雄補選戰1】輔選陳其邁精銳盡出 綠拚越過韓國瑜障礙展現新民意

高雄市長補選投票明天登場，民進黨市長補選候選人陳其邁今天進行最後衝刺拜票，選前之夜，蔡英文總統將三度南下替陳其邁站台，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也將現身催票。補選投票率向來不高，民進黨為了炒熱選情，以大選級高規格，傾全黨之力輔選，據了解，綠營對高雄選情審慎樂觀，目標是至少要跨過陳其邁上次落選的74萬多票門檻。

【今日精摘】前總統李登輝火化／高雄選前之夜拚場

•前總統李登輝入殮火化禮拜今在濟南教會舉行，儀式後移靈車隊繞行總統府一周，據悉擬於10月7日安葬五指山軍人公墓。不過台北賓館的追思會場下午遭資深藝鄭惠中潑紅漆鬧場。

【公幼荒難解3】準公幼挨批撒幣政策 素質參差恐讓家長期待落空

準公共化幼兒園是政府目標，也是許多縣市政府補足公幼名額不足的手段，但準公幼上路一年亂象頻傳，包括巧立名目收費、為規避稽查讓家長直接跟廠商「買教材」等，名為公私協力，仍不脫盈利本質，空有「準公共化幼兒園」名義，離家長期待的公幼品質還有一大段距離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。