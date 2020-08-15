【高雄補選戰3】溫和曾麗燕掌議會 陳其邁的府會關係能順利「一家親」？
陳其邁上任市長後，高雄市議會生態有新變化，少了強悍的已故議長許崑源，由國民黨籍新議長曾麗燕當家，曾麗燕溫和圓融的性格，加上外傳曾的夫婿林宏宗與陳其邁父親陳哲男交好，及高雄市議會國民黨團曾一度因議長選舉鬧出分裂危機，議會的在野勢力能否扮演強力監督角色，出現變數，陳其邁也要面對府會關係新挑戰。
藍營集結在野力量 盼能強力監督
高雄藍營人士認為，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍全力操盤穩住高雄市議長寶座，選後代表國民黨出征的李眉蓁、在議會挺曾麗燕的民眾黨候選人吳益政等，經市長補選歷練後回歸議會，藍營勢必要集結這些在野黨能量，對民進黨市府團隊強力監督。
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